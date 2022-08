Sehr tiefe Einblicke: Heidi Klum im transparenten Oberteil

Heidi Klum (49) lässt erneut tief blicken! Das Supermodel ist stets stilsicher unterwegs – ob auf dem Red Carpet oder privat, die Blondine zeigt immer wieder ihr modisches Gespür. Dass die Germany's next Topmodel-Jurorin ab und zu gerne ohne Kleidung unterwegs ist, verriet sie erst kürzlich in einem Interview. Auch mit ihrer Community teilt sie regelmäßig freizügige Aufnahmen. Jetzt präsentierte sich Heidi erneut in einem gewagten Outfit!

Die vierfache Mutter gab ihren Fans via Instagram-Story einen Einblick in ihre Arbeit. Aktuell wirbt sie in den Vereinigten Staaten für die neue Staffel ihrer Show "Making The Cut". Aus diesem Anlass war Heidi zu Gast bei dem beliebten Talkmaster Jimmy Kimmel (54) – für ihren Auftritt ließ sie sich was Ausgefallenes einfallen. Die Beauty begrüßte das Publikum in einem durchsichtigen Oberteil, welches mit silbernen Sternen verziert war. Passend dazu kombinierte sie einen grauen Blazer mit einer hochgeschlossenen Hose.

Ob Heidi nach ihrem Auftritt in Los Angeles ihrer Tochter Leni Klum (18) einen Besuch auf der anderen Seite des Landes abstatten wird? Denn gegenüber ET Online hatte sie bekannt gegeben, dass ihr Nachwuchs nach New York ziehen wird, um dort zu studieren. Die Blondine scheint sich mit der Entscheidung der 18-Jährigen abgefunden zu haben und fügte hinzu: "Im Moment steht das College ganz oben auf der Liste. Es ist nicht das Modeln und sie ist wirklich aufgeregt wegen des nächsten Kapitels in ihrem Leben."

Instagram / heidiklum Heidi Klum, 2020

APEX / MEGA Heidi Klum in Hollywood 2022

Getty Images Heidi Klum und ihre Tochter Leni, 2021

