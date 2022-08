Steht Harrys Buch der Versöhnung mit Prinz William im Wege?

Prinz Harry (37) und Prinz William (40) werden das Kriegsbeil wohl nicht so schnell begraben – ganz im Gegenteil. Seit Jahren herrscht zwischen den Brüdern dicke Luft. Dass Harry dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt hat und mit seiner Frau Meghan (41) in die USA ausgewandert ist, soll William ihm übel genommen haben. Auch dass der jüngste Spross von Prinzessin Diana (✝36) seither immer wieder öffentlich über die Geschehnisse im Palast spricht, trägt nicht zu einer Versöhnung bei. Dass Harry nun auch noch seine Memoiren veröffentlichen will, soll die Kluft sogar noch vergrößern.

Royal-Experte Phil Dampier hält eine baldige Annäherung zwischen Harry und William für äußerst unwahrscheinlich, wie er im Gespräch mit The Sun berichtet. "Ich sehe keine Chance für eine Versöhnung zwischen den Sussexes und den Cambridges, solange Harrys Buch nicht erschienen ist", teilte der Autor seine Meinung mit. Ganz im Gegenteil: Er vermutet, die Biografie des 37-Jährigen könnte sogar wieder für Zündstoff sorgen: "Es wird die Dinge wahrscheinlich noch schlimmer machen!"

Angeblich geht auch Harry selbst schon mächtig die Düse, was sein neues Buchprojekt angeht. Der zweifache Vater hadert mit sich bezüglich des Inhalts. "Harry fallen immer wieder neue Dinge ein, die er aufnehmen will, und dann gerät er plötzlich in Panik, weil er bestimmte Anekdoten abschwächen will", plauderte eine Quelle gegenüber Heat aus. Der Palast befürchtet angeblich schon das Schlimmste.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Kensington-Palast, 2021

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, November 2018

Getty Images Prinz Harry im April 2021

