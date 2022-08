50.000 Euro im Monat: So hält sich Ringo Starr mit 82 jung

Seine Optik lässt er sich einiges kosten! Seit über 60 Jahren steht Ringo Starr (82) nun schon im Rampenlicht. Im zarten Alter von 22 Jahren wurde er 1962 als Schlagzeuger bei den Beatles weltberühmt. Seither sind einige Jahre ins Land gegangen. Der Musiker sieht aber auch im hohen Alter nach wie vor blendend und deutlich jünger aus – das kommt auch nicht von ungefähr. Ringo hat ein straffes und auch teures Beauty-Programm, um weiterhin frisch auszusehen!

Wie Bild am Sonntag berichtet, investiert der 82-Jährige eine ganze Menge in seine Optik. Satte 50.000 Euro im Monat soll Ringo ausgeben, um weiterhin jung zu wirken. Zu seinem Beauty-Geheimnis zählen spezielle Haartönungen und Haarteile. Für hippe Outfits soll außerdem eine Stilberaterin sorgen. Auch die Haut der Musiklegende will gepflegt werden. Spezielle Tages- und Nachtcremes lässt er aus Paris einfliegen. Außerdem hat Ringo angeblich einen Pilates-Trainer, der täglich vorbeischaut und einen Privatmasseur aus Finnland.

Doch auch die Ernährung spielt eine wichtige Rolle in Ringos Leben. Seit Jahren ist der Künstler Veganer und setzt in seinem pflanzlichen Lebensstil auf besonders exotisches Obst und Gemüse. Dieses lässt er hin und wieder sogar aus der Karibik einfliegen. Der Grund für das ganze Spektakel? "Ringo ist eitel", erklärte ein Insider schlicht.

Anzeige

Getty Images Ringo Starr bei einem Event in L.A. im September 2015

Anzeige

Getty Images Die Beatles: Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und John Lennon

Anzeige

Getty Images Ringo Starr beim Global Citizen Prize in London im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de