Ringo Starr (81) hat sich verdammt gut gehalten! Seit über 60 Jahren steht der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Richard Starkey heißt, jetzt schon im Licht der Öffentlichkeit. Seinen Legendenstatus erlangte der Schlagzeuger als Mitglied von The Beatles: Die vierköpfige Gruppe, die ihren Karrierehöhepunkt in den 1960er-Jahren hatte, gilt bis heute als erfolgreichste Band der Musikgeschichte. Am Mittwoch feierte der Rockstar nun seinen 81. Geburtstag – doch sein Alter sieht man Ringo überhaupt nicht an...

Paparazzi lichteten den Drummer an seinem Geburtstag in Beverly Hills ab: Ringo kleidete sich für seinen Ehrentag in einen superlässigen Look aus Jogginghose, T-Shirt, Jeansjacke und Sneaker – eine Pilotensonnenbrille und jede Menge silberfarbener Schmuck komplettierten das Outfit. Da der Brite zudem immer noch top gepflegt ist und sich Haare und Bart schwarz färbt, geht er von Weitem glatt als 60-jähriger Mann durch. Es ist wirklich kaum zu glauben, dass er bereits über 80 ist...

Auch sein Beatles-Kollege Paul McCartney (79) geht bereits auf die 80 zu – ist dabei aber nicht ganz so jung geblieben wie Ringo. Die anderen beiden Bandmitglieder John Lennon (✝40) und George Harrison (✝58) sind hingegen bereits vor einigen Jahren verstorben. Wie findet ihr Ringos Look? Stimmt in unserer Umfrage ab!

APEX / MEGA Ringo Starr, ehemaliger Drummer von The Beatles

APEX / MEGA Ringo Starr an seinem 81. Geburtstag

EROTEME.CO.UK / MEGA Paul McCartney in Lodnon, 2019

