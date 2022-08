Echt jetzt? So viele Tattoos hat Brooklyn Beckham für Nicola

Brooklyn Peltz Beckham (23) steht wohl auf Liebestattoos! Der Sohn von David Beckham (47) ist dem Ex-Profikicker in so einigen Punkten ziemlich ähnlich. Unter anderem haben sie beide eine Vorliebe für Tätowierungen, denn ihre Körper sind voll davon. Das ein oder andere hat der Beckham-Spross auch seiner Frau Nicola Peltz Beckham (27) gewidmet. Nun offenbarte er auch die genaue Anzahl: Über die Hälfte von Brooklyns Tattoos sind für Nicola!

Im Interview mit USA Today ging er auf das Thema ein. Von Brooklyns 100 Tintenkunstwerken sind tatsächlich rund 70 von Nicola inspiriert! "Sie weint immer, wenn ich ihr ein neues Tattoo widme. Ich liebe es, sie mit neuen Tätowierungen zu überraschen", erklärte er im Gespräch. Sein Neuestes ist ein ziemlich simples – das Wort "married" (zu Deutsch: verheiratet) ist jetzt unter seiner Haut.

Denn vor fünf Monaten gaben sich die Turteltauben das Jawort. Kurz danach ließ Brooklyn sich bereits ein neues Motiv stechen und verewigte sein Ehegelübde an Nicola auf seinem Körper. "Ich habe mich so lange auf diesen Tag gefreut, weil heute der Tag ist, an dem ich dich heirate", lautet nur ein kleiner Teil des Textes.

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham im August 2022

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Beckham mit neuem Tattoo für Ehefrau Nicola Peltz

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, Mai 2022

