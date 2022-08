Schon wieder! Brooklyn Beckham überrascht Nicola mit Tattoo

Brooklyn Beckham (23) beweist seiner Nicola Peltz (27) erneut seine Liebe. Seit 2020 gehen der Spross von David (47) und Victoria Beckham (48) und die Schauspielerin bereits gemeinsam durchs Leben. Im Mai dieses Jahres besiegelten sie ihr Liebesglück sogar mit einer Traumhochzeit. Um seiner Ehefrau seine tiefgehenden Gefühle zu beweisen, ließ sich der Hobbyfotograf in der Vergangenheit bereits das ein oder andere Tattoo stechen. Auch jetzt überraschte Brooklyn seine Nicola wieder mit einem Liebestattoo.

"Ich habe mein Baby überrascht", teilte der 23-Jährige voller Freude in seiner Instagram-Story mit. Dazu veröffentlichte er einen Schnappschuss von sich, auf dem er voller Stolz das neue Kunstwerk auf seiner Haut präsentiert. In schnörkeliger Schrift ziert von nun an das Wort "Married" (zu Deutsch: verheiratet) die Seite seiner Hand.

Erst wenige Monate zuvor stattete Brooklyn dem Tattooshop für ein Andenken an seine Hochzeit mit der 27-Jährigen einen Besuch ab. Auf seinem Oberarm ließ er sich sein Eheversprechen an seine Liebste verewigen. "Dich in meinem Leben zu haben, ist das Beste, was mir je passiert ist, denn du hast mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin", ist darauf unter anderem zu lesen.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Beckham mit neuem Tattoo für Ehefrau Nicola Peltz

MediaPunch Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im August, 2022

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham an Silvester 2021

