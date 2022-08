Fans nur am Handy: Chris Martin stoppt Coldplay-Konzert

Chris Martin (45) will, dass seine Konzerte besonders sind! Mit seiner Band Coldplay ist der Sänger derzeit auf großer Tournee auf der ganzen Welt. Immer wieder teilen die Fans im Netz Videos von den Konzerten, die von den vielen Lichtern und der guten Stimmung geprägt sind. Doch nun tauchte ein Clip auf, der stutzig macht: Chris hat einfach eins seiner Konzerte unterbrochen, damit die Zuschauer ihre Handys weglegen!

Auf TikTok teilte ein Konzertbesucher den Ausschnitt des Gigs in London. Offenbar hat es den Musiker gestört, dass so viele der Fans an ihren Smartphones waren und den Auftritt gefilmt haben. "Lasst uns versuchen, nur einen Song einmal ohne Handys und ohne Kameras zu machen. Nichts außer der Macht der Menschen, nur wir Menschen", rief er der Menge zu, als seine Band mitten im Song aufhörte zu spielen. "Lasst uns sehen, wie hoch ihr ohne Handys springen könnt, wie laut ihr schreien könnt!", animierte Chris den Saal.

Und siehe da: Die Fans machten allesamt mit! Die Worte des 45-Jährigen schienen Wirkung zu zeigen und viele Fans legten ihre Smartphones weg, um nur der Musik zu lauschen. Auch im Netz fanden sich unter dem TikTok-Video viele begeisterte Fans: "Die Leute sollten den Moment genießen, anstatt ihre Handys zu zücken", kommentierte ein User.

Getty Images Chris Martin, Musiker

Getty Images Die Band Coldplay auf dem iHeartRadio-Music-Festival 2021

Getty Images Coldplay, September 2021

