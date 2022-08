Fans sauer: Britney Spears' Song mit Elton John geleakt!

Britney Spears (40) hat sich ihr musikalisches Comeback bestimmt anders vorgestellt! Nach dem Ende ihrer Vormundschaft erkämpfte sich die Sängerin ihre Freiheit zurück und widmet sich nun ihrer großen Leidenschaft, dem Singen. Den Anfang machte die "Toxic-Interpretin" mit keinem Geringeren als Elton John (75) – die beiden Künstler nahmen seinen Hit "Tiny Dancer" neu auf. Die Single sollte Ende des Monats veröffentlicht werden – doch jetzt wurde ein Ausschnitt geleakt.

The Mirror berichtet, dass im Internet die Neuauflage mit dem Titel "Hold Me Closer" bereits verbreitet wurde. Britneys Fans sind außer sich vor Wut – einige lehnten es ab, sich das Duett anzuhören. Auf Twitter kam es kurz darauf zu einer hitzigen Diskussion. Ein User schrieb: "Die Veröffentlichung von Britneys erster Single seit 15 Jahren als freie Frau zu ruinieren, ist wirklich respektlos. Ich kann nicht glauben, dass sogar Britneys Fans Leaks verbreiten. Es ist ja nicht so, dass wir weitere Jahre auf einen neuen Song warten müssen." Ein anderer Teil der Community war eindeutig anderer Meinung und hörte sich das Lied an: "Oh mein Gott, ich habe gerade 'Hold Me Closer' angehört und es ist perfekt."

Paris Hilton (41), eine Freundin der Pop-Queen, durfte den Song bereits ganz offiziell hören und freute sich bereits über die musikalischen Neuigkeiten. Das It-Girl war zu Gast in der Sendung "Paul Voor Je Neus" und zeigte sich völlig begeistert. "Ich habe ihn erst vor ein paar Tagen auf Ibiza gehört und er ist es, er ist irre", verriet die Hotelerbin.

