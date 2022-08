"Immer beschützen": Pietro Lombardi zeigt Lauras Babybauch

Pietro Lombardi (30) gewährt einen ersten Blick auf Laura Maria Rypas (26) Babybauch! Gestern ließen der einstige DSDS-Sieger und seine Freundin die Bombe platzen: Sie erwarten tatsächlich ein Kind! Schon zuvor hatten aufmerksame Fans spekuliert, ob bei den beiden womöglich Nachwuchs ins Haus steht. Follower hatten in einem Clip von Laura ein Schwangerschaftsöl entdeckt. Nun müssen die werdenden Eltern aber endlich kein Geheimnis mehr daraus machen: Pietro zeigte jetzt sogar erstmals Lauras Babybauch!

In seiner Instagram-Story postete der 30-Jährige ein Video, auf dem er liebevoll über Lauras Babybauch streichelt und diesen einölt. In welchem Schwangerschaftsmonat sie ist, verriet die Influencerin zwar bislang nicht, doch eine Wölbung ist bereits deutlich zu erkennen. "Ich werde euch immer beschützen. Laura ist eingeschlafen", schrieb der Musiker zu dem Clip. In diesem Zuge bedankte er sich auch für die zahlreichen Nachrichten und Glückwünsche.

Auf die kommende Zeit freut sich das Paar ungemein. Schon in ihrem Verkündungspost versicherten Laura und Pietro: "Nach vielen turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben." In seiner Instagram-Story betonte der werdende Zweifach-Vater außerdem: "Ich liebe dich, Laura. Ich weiß, dass du die tollste Mama der Welt wirst."

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypas Babybauch im August 2022

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de