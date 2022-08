Matt Damon und Co.: Promi-Auflauf bei Bennifers XXL-Hochzeit

Bei diesem Event gaben sich die Promis die Klinke in die Hand! Schon vor einem Monat heirateten Ben Affleck (50) und Jennifer Lopez (53) in Las Vegas. Diese Feier fand allerdings nur im kleinen Kreis statt. Es soll sogar nur jeweils eines ihrer Kinder bei der Zeremonie mit dabei gewesen sein. Nun veranstalteten der Schauspieler und die Sängerin aber auch noch eine riesige Sause, für die sie Millionen hingeblättert haben. Diese Hochzeitsfeier ließen sich auch zahlreiche Stars nicht entgehen!

Die Gästeliste der XXL-Hochzeit konnte sich durchaus sehen lassen. Unter anderem Matt Damon (51) reiste mit seiner Frau Luciana Barroso nach Georgia, um der Zeremonie beizuwohnen. Immerhin verbindet ihn und Ben eine jahrelange Freundschaft. Auch der Regisseur Kevin Smith (52) und seine Frau Jennifer Schwalbach waren mit von der Partie. Bens Schauspielkollegen Jason Mewes und seine Gattin Jordan Monsanto gaben sich ebenfalls die Ehre – und trugen allesamt Weiß, wie sie auf einem Instagram-Foto vor der Trauung präsentierten. Das galt offiziell als Dresscode.

Eine musste allerdings passen und konnte nicht zu Bennifers Hochzeit erscheinen: Bens Ex-Frau Jennifer Garner (50). "Jennifer ist gerade sehr in ein Projekt in Texas eingespannt und kann deswegen nicht an der Hochzeitsfeier teilnehmen", erklärte ein Insider gegenüber HollywoodLife ihre Abwesenheit.

Getty Images Matt Damon und Ben Affleck bei der Premiere von "Live By Night" im Januar 2017

Instagram / thatkevinsmith Jennifer Schwalbach Smith, Kevin Smith, Jordan Monsanto und Jason Mewes bei Jennifer Lopez' Hochzeit

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars 2013

