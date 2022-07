Nur zwei Kids waren bei J.Lo und Ben Afflecks Hochzeit dabei

Warum fehlten Jennifer Lopez (52) und Ben Afflecks (49) Kinder bei der Las Vegas-Hochzeit? Die beiden Hollywood-Stars brachten fünf Kinder mit in die Beziehung – der Schauspieler hat mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (50) drei gemeinsame Kinder: Samuel, Seraphina (13) und Violet (16). J.Lo bekam mit ihrem Ex Marc Anthony (53) die Zwillinge Emme (14) und Maximilian (14). Vergangenen Berichten zufolge soll das Leben als Patchworkfamilie auch eigentlich gut funktionieren – jetzt wurde allerdings bekannt: Nur Emme und Seraphina waren bei der Hochzeit ihrer berühmten Eltern dabei!

Still und heimlich gaben sich Jennifer und Ben am vergangenen Samstag das Ja-Wort. Wie PageSix berichtet, fehlten dabei aber drei der insgesamt fünf Kinder: Nur Emme und Seraphina feierten mit dem frisch vermählten Paar in Las Vegas – von Max, Violet und Samuel fehlte jede Spur. Aber warum? Sowohl Violet als auch Samuel sollen ihrer Mama Jennifer sehr nahe stehen, weswegen die Kids zu ihr halten wollen. Warum allerdings Emmes Zwillingsbruder Max bei der Hochzeit nicht dabei war, ist nicht bekannt.

Wie ein Insider TMZ kürzlich berichtete, planen J.Lo und ihr Liebster bereits ihre zweite und deutlich größere Hochzeit! Gefeiert soll auf dem Anwesen des Batman-Darstellers – dort, wo das Paar bereits 2002 heiraten wollte. Ob Jennifer und Bens Kinder dann alle mit von der Partie sein werden?

Anzeige

ActionPress Jennifer Garner mit ihren Töchtern Violet und Seraphina

Anzeige

MEGA / TheCelebrityfinder Jennifer Lopez mit ihrer Tochter Emme Maribel Muñiz

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de