Meterlanger Schleier: So schön sah J.Lo bei der Trauung aus!

Jennifer Lopez (53) strahlte an ihrem Hochzeitstag. Mitte Juli gaben sich die Sängerin und Ben Affleck (50) in Las Vegas das Jawort. Nun holte das frisch angetraute Ehepaar seine große Feier nach und legte vor Freunden und Familie erneut sein Eheversprechen ab. Sowohl die Deko als auch die Gäste kamen in strahlendem Weiß daher. Doch was trug J.Lo eigentlich zu ihrer Trauung?

Auf Bildern, die Page Six vorliegen, ist der Brautlook der 53-Jährigen zu sehen. Die Musikerin bezauberte in einem Kleid im Meerjungfrau-Stil: Die hochgeschlossene Robe verlief bis zu den Oberschenkeln hauteng, um dann in einem weit auslaufenden Rüschenrock und Schleppe zu enden. Mit einem tiefen Rückenausschnitt sorgte Jennifer für einen Hingucker. Ein meterlanger Schleier komplettierte den Look der Sängerin.

Ehemann Ben wählte für den Gang zum Traualtar eine schwarze Anzughose. Diese kombinierte er jedoch nicht mit einem farblich passenden Jackett, sondern er trug ein weißes Sakko und ein ebenfalls weißes Hemd darunter. Die Fliege, die den Hals des Filmstars schmückte, war wiederum in der Farbe schwarz.

MEGA Jennifer Lopez auf Capri

Getty Images Jennifer Lopez bei den American Music Awards 2021

Getty Images Ben Affleck und J.Lo im September 2021

