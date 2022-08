Umzug: Wird Herzogin Kate eine Nanny für ihre Kids haben?

Braucht Herzogin Kate (40) etwa noch Unterstützung? Aktuell wohnt die Royal mit ihrem Ehemann Prinz William (40) und ihren drei Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) im Kensington Palace mitten in London. Das soll sich allerdings demnächst ändern: Noch in diesem Sommer wird die Familie in das Adelaide Cottage in Windsor ziehen. Wird Kate in ihrem neuen – deutlich schlichteren – Zuhause dann noch eine Nanny für die drei Kids brauchen?

Wie The Telegraph berichtete, werden der Herzog und die Herzogin von Cambridge in ihrem neuen Zuhause auf ihr Kindermädchen verzichten – Grund dafür soll der Platzmangel sein! Im Gegensatz zu dem Kensington Palace verfügt das Adelaide Cottage über lediglich vier Schlafzimmer: Eins für William und Kate und je eins für die drei Kinder. Das bedeutet, dass das royale Paar zum ersten Mal kein Kindermädchen vor Ort haben wird. Trotz alledem wird die Nanny weiterhin als Vollzeitkraft beschäftigt sein – allerdings wird sie gemeinsam mit anderen Mitarbeitern der königlichen Familie woanders wohnen.

Der Verzicht auf ein Kindermädchen ist jedoch nicht die einzige Veränderung, die die drei Kids George, Charlotte und Louis mit dem Umzug nach Windsor erleben werden – es wird vermutet, dass sie auch die Schule wechseln. Die womöglich zukünftige Tagesschule wird sowohl von Jungen als auch von Mädchen besucht, was den gemeinsamen Schulalltag der Geschwister sicherlich erleichtern wird.

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte und Prinz William im August 2022

ActionPress / Ian Vogler / Avalon Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte im Juni 2022

