BFF-Aus? Funkstille zwischen Mimi Gwozdz und Stephie Stark

Was war wohl der Grund, warum Michelle Gwozdz (28) und Stephie Stark (27) keinen Kontakt mehr haben? 2021 kämpften die Mädels als Konkurrentinnen bei Der Bachelor um das Herz von Rosenkavalier Niko Griesert (31). Nach einigem Hin und Her entschied dieser sich dann aber für keine von beiden, sondern wählte Michèle de Roos. Dafür entstand zwischen Mimi und Stephie kurzzeitig eine echte Freundschaft – mit der jetzt aber Schluss sein soll!

Die Fans wollen schon länger bemerkt haben, dass die beiden anscheinend keinen Kontakt mehr haben. In einem O&A bei Instagram klärte Mimi auf. "Ihr habt doch bestimmt auch so Leute oder Bekanntschaften, Freundschaften, die einfach irgendwann verblassen", versuchte die Blondine ihren Followern die Situation zu erklären. Sie beteuerte, dass nichts Großartiges vorgefallen sei. Sie haben sich nicht mehr gesehen oder voneinander gehört. Der Kontakt sei also schlichtweg eingeschlafen.

Parallel wurde Stephie im Netz die gleiche Frage gestellt, allerdings wollte die Influencerin sich nicht zu dem Thema äußern. In einem Text schrieb sie aber, dass sie derzeit sowieso nur sporadisch Kontakt zu ihren Bachelor-Kolleginnen habe, doch über ein Wiedersehen mit Denise Hersing (26), Karina Wagner (26) und Linda-Caroline Nobat (27) würde sie sich dennoch freuen.

