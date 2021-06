Die ehemaligen Bachelor-Girls sind auch ohne Mann an ihrer Seite glücklich! Die einstigen Kandidatinnen Mimi Gwozdz, Stephie Stark (26), Denise Hersing (25) und Karina Wagner (25) wurden in der Kuppelshow zwar von Niko Griesert (30) abserviert – dafür haben sie aber offenbar echte Freundschaften gefunden: Regelmäßig treffen sich die Mädels und verbringen Zeit miteinander. Wie gut sie sich verstehen, verdeutlichen sie jetzt im Netz!

Auf ihren Instagram-Accounts teilen die Damen einige Schnappschüsse und Clips von ihrem jüngsten Mädelsabend bei Denise in Braunschweig. Dort schienen sie sich prächtig zu amüsieren: Auf den Fotos strecken die Ex-Rosen-Ladys ihre Popos frech in die Kamera. "Auch wenn wir hunderte von Kilometern entfernt wohnen, verbindet uns so viel. Wir können uns alles sagen, streiten, lachen, weinen und zusammen feiern", schwärmt Stephie unter ihrem Beitrag.

Dass die vier ehemaligen Teilnehmerinnen so gut befreundet sind, war bereits Ende März im Netz deutlich geworden: Sie ließen sich nämlich ein gemeinsames Tattoo stechen – ein Weinglas, das symbolisch für ihre Freundschaft steht. "Wir nennen unsere Gruppen-Calls immer Vino-Calls. Alle haben dasselbe Motiv – und das verbindet uns", erklärte Denise damals schon gegenüber Promiflash.

Anzeige

TVNow Bachelor Niko Griesert

Anzeige

Instagram / mimi.gwo Die Bachelor-Girls Denise, Stephie, Karina und Mimi

Anzeige

Privat Die Bachelor-Kandidatinnen 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de