Datet "Temptation Island"-Eugen diese "Love Island"-Beauty?

Was geht im Liebesleben von Eugen Lopez ab? Mit seinen Teilnahmen bei Are You The One – Reality Stars in Love und Temptation Island V.I.P wurde der gebürtige Russe deutschlandweit bekannt. Doch privat scheint Eugen noch nicht sein Liebesglück gefunden zu haben. Bis jetzt: Aktuell scheint der Realitystar an einer ganz bestimmten Beauty Gefallen gefunden zu haben – Eugen genießt seine Zeit mit der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin Vanuschka Klein!

Aufmerksamen Fans fiel auf, dass Eugen und Vanushka am gleichen Urlaubsort auf Mallorca ihre Zeit verbrachten: So häuften sich auf Instagram die Posts, die die beiden Realitystars beim Essen in gleichen Restaurants oder bei Ausflügen an den Strand zeigten. Hinzu kommt, dass ein Fan Eugen und Vanushka gemeinsam sah und nach einem Foto fragte – dabei wirkten die beiden sehr vertraut. Bandelt sich hier etwa ein neues Traumpaar an?

Zuletzt versuchte Eugen bei "Are You The One – Reality Stars in Love" die große Liebe zu finden. Doch nachdem der Hottie mit der Teilnehmerin Finnja Bünhove anbandelte, sollte die Liebelei noch während der Show enden: "Du redest von ernsten Absichten und erzählst mir nicht, dass du einen Kollegen von mir gefickt hast?", wetterte Eugen, nachdem er herausfand, dass seine Angebetete vor Beginn der Dreharbeiten mit dem Kandidaten Diogo Sangre (27) Sex hatte.

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez im Juli 2022

Instagram / vanessa_kovtun Vanuschka Klein im Juli 2022

Instagram / finnja__von__buenhove Finnja Bünhove im Mai 2022

