Endlich zu dritt: Katharina Damm und ihre Familie strahlen!

Katharina Damm schwebt auf Wolke sieben! Die Influencerin und ihr Mann Leo sind seit einigen Wochen offiziell Eltern: Mitte Juli begrüßten die beiden Töchterchen Lorena auf der Welt. Seitdem ist die Kleine der ganze Stolz des Paars und die zwei teilen immer wieder niedliche Momente mit ihren Fans. Auf einem neuen Foto ist jetzt zu erkennen: Katharina ist mit ihren beiden Schätzen überglücklich!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Neu-Mami jetzt den Schnappschuss mit ihren Liebsten. Glücklich strahlt Kat ihren Mann darauf an, während dieser die Augen nicht von seinem Baby lassen kann. "Familienfoto", schrieb die Brünette dazu. Ihre Fans und Freunde waren von dem Anblick begeistert und drückten das auch in den Kommentaren aus: "Ihr seid eine so tolle kleine Familie", schwärmte Liz Kaeber (30).

Die Zeit mit ihrer Tochter genießt Katharina in vollen Zügen. Die Geburt der Kleinen war jedoch alles andere als entspannt – wie die YouTuberin nämlich enthüllte, erlitt sie fiese Verletzungen: Sie hatte sowohl einen Dammriss als auch einen Gebärmutterhalsriss, die beide genäht werden mussten.

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrer Tochter Lorena Mara

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrer Tochter Lorena Mara

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrem Mann Leonardo und ihrer Tochter Lorena Mara im Juli 2022

