Sarah Engels hielt Ständchen: So schön war Baby Soleas Taufe

Sarah Engels (29) gibt Einblicke in diesen besonderen Tag! Die DSDS-Bekanntheit und ihr Mann Julian Engels (29) sind im Dezember 2021 Eltern einer kleinen Tochter namens Solea geworden. Die Kleine und auch ihr Sohn Alessio, der aus der Ehe mit Pietro Lombardi (30) stammt, sind ihr ganzer Stolz. Jetzt stand ein Event für das Baby an: Solea wurde getauft und Sarah überlegte sich eine schöne Geste!

In ihrer Instagram-Story nahm die Sängerin ihre Fans durch den Tag mit. Sie präsentierte die niedliche Deko in den Farben Rosa und Weiß, zeigte die putzige Torte für Solea und einen Moment in der Kirche. Sarah hielt ein Ständchen für ihren Nachwuchs! "Du kannst sicher sein, dass meine Hand dich hält", sang die Zweifach-Mama kniend vor ihrer Tochter. Das Lied hat in der Familie offenbar eine ganz tiefe Bedeutung.

Sarahs Mutter schrieb im Netz: "Das Lied habe ich dir vor 30 Jahren in dein Baby-Album geschrieben und ist für mich immer noch ein Lied, was alles ausdrückt, was eine Mutter ihrer Tochter sagen möchte. Und das jetzt von dir zu hören, wie du es deiner Tochter singst, erfüllt mein Herz so sehr." Auch ihre Community ist begeistert von dem kleinen Auftritt und hinterließ jede Menge liebe Kommentare unter dem Beitrag.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihre Tochter Solea

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, August 2022

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels, Mai 2022

