"Sinn des Lebens": Sarah Engels schwärmt von ihrer Familie

Sarah Engels (29) ist überglücklich mit ihrer Familie. Vor drei Jahren fand sie in dem Fußballer Julian Büscher (29) die große Liebe und krönte das Glück nach einer traumhaften Hochzeit mit der gemeinsamen Tochter Solea. Zusammen mit Söhnchen Alessio (7) aus der Ehe mit Pietro Lombardi (30) lebt die Sängerin jetzt ihren absoluten Familientraum in Köln. Genau so hat Sarah sich ihr Leben immer vorgestellt!

Nach ihrem Kindheitstraum gefragt, war die Antwort für sie deshalb in ihrem Q&A auf Instagram direkt klar: "Eine glückliche, starke Familie". Natürlich sei das Leben mit zwei Kindern auch manchmal stressig – doch das nimmt Sarah gerne in Kauf. "Es gibt wirklich nicht Schöneres als Kinder und ich glaube, dass das irgendwo auch der Sinn des Lebens ist", schwärmte sie. Die Familie sei einfach das Wichtigste auf der Welt und die ehemalige DSDS-Kandidatin unglaublich dankbar für ihr Leben.

Diese Dankbarkeit sei es auch, die dafür sorge, dass Sarah und Julian so bodenständig bleiben: "Am Ende ist alles, was zählt, dass wir uns haben." Dennoch liebe sie den Luxus, so viel reisen zu können – und mache deshalb mit Solea schon jetzt Fernreisen im Flieger. "Das Reisen kreiert unglaubliche Erinnerungen, die unbezahlbar sind", erklärte die 29-Jährige.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihre Tochter Solea

AEDT / Action Press Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels im Juli 2022

