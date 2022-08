Schwerer Rückschlag: Alex Zverev soll US Open abgesagt haben

Das ist eine herbe Enttäuschung für Alexander Zverev (25)! Der Hamburger gehört zu den deutschen Topstars im Tennis und steht derzeit auf Platz zwei der Weltrangliste. Aber im Juni musste der Profisportler sich von einem schweren Unfall erholen: Bei den French Open knickte er im Match gegen Altmeister Rafael Nadal (36) um und zog sich einen mehrfachen Bänderriss zu. Für Alexander bedeutete das eine unfreiwillige Pause, damit er bei den US Open wieder fit ist – doch das wichtige Turnier soll er jetzt abgesagt haben!

Die US Open sollten Alexanders großes Comeback sein, aber nun scheint alles anders auszusehen, wie Bild jetzt berichtete. "Ich komme nicht zurück, wenn ich nicht hundert Prozent fit bin, sondern wenn ich das Turnier gewinnen kann", sagte er kurz nach seinem Unfall. Zur Vorbereitung auf den Wettbewerb sollte der 25-Jährige geplant haben, ein bis zwei kleinere Turniere zu spielen. Doch stattdessen blieb es beim Training. Offiziell bestätigt ist die Absage noch nicht. In dem Falle könne er seinen Weltranglistenplatz allerdings nicht verteidigen. Vor allem sein voriger Gegner Rafael werde ihn vom zweiten Platz verdrängen. Wahrscheinlich wird er dann erst im September in Hamburg wieder spielen.

Nach seinem Unfall war vor allem Alexanders Freundin Sophia Thomalla (32) für ihn da. "Sport kann so unfassbar grausam sein", schrieb sie kurz nach dem Unglück. Sophia wird dem Olympiasieger während seiner Genesung wohl eine große Stütze gewesen sein.

Getty Images Alexander Zverev bei den French Open 2022

Getty Images Rafael Nadal und Alexander Zverev bei den French Open

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im August 2022

