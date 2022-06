Alexander Zverev (25) meldet sich nach seinem Tennis-Unfall. Gestern kämpfte der Sportler gegen Altmeister Rafael Nadal (36) um den Einzug ins Finale der French Open. Nach drei Stunden im Match dann der Schock: Er knickte um, musste im Rollstuhl vom Platz gebracht werden und gab schließlich auf. Jetzt äußerte er sich zu seiner Verletzung: Alex hat sich wohl wirklich schwerer verletzt.

Auf Instagram teilte der Tennisspieler ein Foto, das ihn auf Krücken und mit geschientem Fuß vor seinem Jet zeigt – tapfer hält er den Daumen nach oben. "Nach den ersten medizinischen Untersuchungen sieht es so aus, als hätte ich mir mehrere Seitenbänder im rechten Fuß gerissen", erklärte er darunter. Am Montag werde Alex in Deutschland weitere Checks durchführen lassen, um schnell wieder zu genesen. "Ich möchte mich bei allen Menschen in der ganzen Welt für die freundlichen Nachrichten bedanken, die ich seit gestern erhalten habe. Eure Unterstützung bedeutet mir im Moment sehr viel!", richtete er noch einige Worte an seine Fans.

Unterstützung erhält er jetzt auch von seiner Freundin Sophia Thomalla (32). Sie hatte sich im Netz zu dem Unfall geäußert und betont, wie schlimm es auch für sie sei. "Mein Herz zerschellte in tausend Teile, als ich den Unfall sah. Sport kann so unfassbar grausam sein", hatte die Moderatorin mit ihren Followern geteilt. Gemeinsam würden sie sich jetzt darauf konzentrieren, dass Alex sich schnell davon erholen könne.

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev im Halbfinale der French Open 2022

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev bei den French Open 2022

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de