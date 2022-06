Sophia Thomalla (32) hat wohl einen mächtigen Schrecken bekommen! Alexander Zverev (25), der Partner der Schauspielerin, ist einer der besten Tennisspieler weltweit. Am Freitag stand für den Sportler nun das Halbfinale der French Open an, eines der wichtigsten Turniere überhaupt. Während eines harten Kampfes gegen seinen Kontrahenten Rafael Nadal (36) stürzte er aber und musste anschließend in einem Rollstuhl vom Platz gefahren werden. Für Alex eine niederschmetternde Tragödie – und auch für seine Freundin Sophia war das ein schrecklicher Moment.

Auf Instagram teilte die Moderatorin nun emotionale Worte. "Mein Herz zerschellte in tausend Teile, als ich den Unfall sah. Sport kann so unfassbar grausam sein", schrieb sie zu einer Aufnahme ihres Partners. Nun würden die beiden sich darauf konzentrieren, dass Alex sich schnell von der Sportverletzung erholen kann.

Auch Alex meldete sich nach dem Match auf Instagram bei seinen Fans: "Es sieht aus, als hätte ich eine sehr schwere Verletzung, aber das medizinische Team und die Ärzte checken das immer noch ab. [...] Es war kein leichter Moment für mich heute." Seinem Gegner gratulierte er trotzdem zu dem Sieg und wünschte ihm weiterhin viel Erfolg bei dem Turnier.

Getty Images Sophia Thomalla und Alexander Zverev, 2021

Getty Images Rafael Nadal und Alexander Zverev bei den French Open

Getty Images Alexander Zverev bei den French Open 2022

