Scott Disick nach Dinner-Date mit unbekannter Frau gesichtet

Scott Disick (39) scheint sein Single-Dasein zu genießen. Von 2007 bis 2015 führte er eine On-off-Beziehung mit Kourtney Kardashian (43) und bekam in dieser Zeit mit ihr drei Kinder. Während Kourtney inzwischen mit Travis Barker (46) verheiratet ist, hatte ihr Ex-Freund seit ihrer Trennung eher weniger Glück in der Liebe. Jetzt wurde Scott vergangene Woche in weiblicher Begleitung nach einem Dinner-Date gesichtet.

Auf Paparazzi-Fotos sieht man den Realitystar laut dem Perez-Hilton-Blog, wie er in Begleitung einer unbekannten Frau in einem kurzen schwarzen Kleid und Riemchen-Heels das Restaurant Nobu in Malibu verließ. Er selbst trug eine grün-weiße Windjacke über einem schwarzen T-Shirt und eine Camouflage-Hose. Gemeinsam sollen sie dann in seinen grauen Ferrari gestiegen und weggefahren sein.

Der Keeping up with the Kardashians-Star machte in den vergangenen Monaten wenig auf sich aufmerksam, während seine Ex-Freundin Kourtney ihre Verlobung und Hochzeit feierte. Nach seiner Trennung von Model Rebecca Donaldson wolle Scott jetzt erst einmal Single bleiben und seine Freiheit genießen, wie ein Insider E! News zu Beginn des Sommers berichtete.

Anzeige

MEGA Scott Disick und Kourtney Kardashian 2010

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick im April 2022

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Rebecca Donaldson im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de