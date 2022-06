Wieder Single: Kommt Scott Disick nie über Kourtney hinweg?

Scott Disick (39) und Kourtney Kardashian (43) führten von 2007 bis 2015 eine On-off-Beziehung, aus der auch drei gemeinsame Kinder hervorgingen. Während es bei der TV-Bekanntheit in der Liebe richtig gut läuft und sie vor Kurzem sogar ihren Liebsten Travis Barker (46) heiratete, läuft es bei Scott eher holprig: Nun endete auch seine Romanze mit Rebecca Donaldson. Der Grund: Offenbar soll er noch immer an seiner Ex hängen! "Rebecca hat Scott gesagt, dass er niemals fähig sein wird, eine ernsthafte Beziehung zu führen, bis er über Kourtney hinweg ist", erklärte ein Insider gegenüber Hollywood Life.

