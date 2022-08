Ben Affleck ist verheiratet: Ex Jennifer Garner freut sich!

Jennifer Garner (50) freut sich für ihren Ex! Vergangenes Wochenende war es so weit: Ben Affleck (50) und Jennifer Lopez (53) gaben sich in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Die Feier fand auf dem riesigen Anwesen des Schauspielers in Georgia statt. Seine einstige Partnerin wurde zur Trauung eingeladen, jedoch konnte sie aufgrund beruflicher Termine nicht teilnehmen. Nichtsdestotrotz hat Jennifer nur nette Worte für die Frischvermählten übrig.

Ben und Jennifer haben zwei Töchter und einen Sohn. Der gemeinsame Nachwuchs soll laut Life & Style über die Hochzeit entzückt gewesen sein – doch auch die 50-Jährige soll begeistert gewesen sein. "Sie freuen sich darauf, und Jennifer geht es mehr als gut damit", fügte ein Insider hinzu. Des Weiteren soll die "30 über Nacht"-Darstellerin großen Wert darauf legen, dass sich die Kids untereinander gut verstehen. "[Sie] möchte, dass ihre Kinder eine Verbindung zu J. Lo und ihren Stiefgeschwistern haben", betonte die Quelle.

Nicht nur Jennifer fehlte an diesem besonderen Tag – Bens Bruder Casey Affleck (47) war zu dem Zeitpunkt in Los Angeles unterwegs. Dennoch richtete er dem Brautpaar seine Glückwünsche aus. Via Instagram teilte er ein Bild, das ihn mit dem "Gone Girl"-Darsteller und seiner Liebsten zeigt. "Willkommen in der Familie. [...] Jen, du bist ein Juwel. Wir lieben dich so sehr", schrieb er unter die Aufnahme.

Anzeige

ActionPress Hochzeit von Jennifer Lopez und Ben Affleck

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner bei einer Gala in West Hollywood

Anzeige

Getty Images Ben und Casey Affleck bei einer Filmpremiere in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de