Hass gegen Olivia Wilde: Harry Styles belastet es ziemlich

Harry Styles (28) will sein Privatleben eigentlich aus der Öffentlichkeit heraushalten – und das aus einem guten Grund. Der Sänger und einstige One Direction-Star geht mit seiner Musik zurzeit durch die Decke und wird sogar als der neue "King of Pop" betitelt. Viele Fans auf der ganzen Welt verehren den heißen Engländer – da ist seine derzeitige Freundin Olivia Wilde (38) eher ein Dorn im Auge. Sie bekommt ab und zu Hate im Netz ab – und das macht Harry ganz schön zu schaffen.

In einem ehrlichen Interview mit Rolling Stone sprach der 28-Jährige über sein Leben in der Öffentlichkeit. "Es ist natürlich ein unangenehmes Gefühl, dass die Nähe zu mir bedeutet, einem Teil von Twitter oder so etwas ausgeliefert zu sein", erklärte Harry. Es tue ihm weh, wenn die Personen, die ihm nahestehen, wegen ihm Shitstorms im Netz bekommen: "Natürlich finde ich so was nicht lustig. [...] Es muss schon ein komisches Gefühl sein, mit mir liiert zu sein. Man zahlt einen hohen Preis. Man muss damit rechnen, aus irgendeiner Ecke von Twitter mit Schmutz beworfen zu werden."

Und wie sieht das seine Freundin? Auch sie kam im Interview zu Wort. Sie unterstellt Harrys Fans aber nichts Böses und glaubt, dass andere Personen die fiesen Worte im Netz schreiben. "Diese toxische Negativität ist doch das genaue Gegenteil von Harry und allem, für das seine Musik steht. Ich glaube nicht, dass dieser Hass in irgendeiner Form seine Fangemeinde erreicht. Die meisten von ihnen sind doch die Menschenliebe in Person", gab Olivia zu verstehen.

