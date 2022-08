Darum hält Harry Styles Privatleben aus Öffentlichkeit raus

Darum plaudert Harry Styles (28) nicht aus seinem Nähkästchen! Seit der Pause seiner Band One Direction ist der Sänger erfolgreicher Solokünstler. Doch während Harry als Musiker voll durchstartet, hält er sein Privatleben weitestgehend bedeckt. So ist beispielsweise über seine aktuelle Beziehung mit der Schauspielerin Olivia Wilde (38) öffentlich kaum etwas bekannt – und nur selten wird das Paar gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Aber warum? Harry erklärte jetzt selbst, aus welchem Grund er sein Privatleben auch weiterhin privat halten wird!

In einem Interview mit Rolling Stone verriet Harry, warum er öffentlich nicht über sein Privatleben spricht: "Ich habe noch nie öffentlich über mein Leben abseits der Arbeit gesprochen und habe festgestellt, dass es sich positiv auf mich ausgewirkt hat. Es wird immer eine [andere] Version des Geschehens geben und [...] ich habe einfach beschlossen, dass ich nicht die Zeit damit verbringen werde, sie zu korrigieren oder in irgendeiner Weise umzulenken", stellte der "As It Was"-Interpret klar.

Auch reagierte Harry auf die Fragen rund um seine Sexualität, die spätestens mit seinem berühmten Vogue-Cover im Kleid mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit steht: "Ich denke, jeder, auch ich, hat seinen eigenen Weg, seine Sexualität zu entdecken und sich damit wohlzufühlen. [...] Für mich geht es um Liebe", fügte er zudem hinzu.

Anzeige

BeautifulSignatureIG / SplashNews / ActionPress Harry Styles und Olivia Wilde

Anzeige

Getty Images Harry Styles im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Grammys 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de