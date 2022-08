Hat Michelle bei Gigis "Ex on the Beach"-Rauswurf gezögert?

War die Entscheidung für sie klar? Bei Ex on the Beach musste Michelle Daniaux zuletzt eine schwierige Wahl treffen: Ihr Ex Gigi Birofio und sie näherten sich in der Show immer wieder an – doch stritten sich auch heftig. Daher durfte die Reality-TV-Bekanntheit entscheiden, ob sie ihn rausschmeißt oder mit ihm zusammen nach Hause fährt. Ohne zu zögern ließ sie ihn die Koffer packen. Doch fiel Michelle das wirklich so leicht, wie es schien? Promiflash hakte nach!

"Ich hab keine Sekunde gezögert, Gigi aus der Villa zu schmeißen. Ich hatte in dem Moment wirklich keine Lust mehr auf ihn und sein Verhalten und wollte ihn einfach loswerden und dort frei sein", stellte die Prominent getrennt-Kandidatin im Interview mit Promiflash klar. Der vorherige Streit saß offenbar noch tief und Michelle hatte eher Interesse, die anderen Singles in der Villa kennenzulernen: "Ob in der restlichen Zeit ein sinnvolles Kennenlernen mit jemanden noch möglich ist, glaube ich nicht, aber ich werde auf jeden Fall meinen Spaß haben."

Und hat Michelle da auch schon jemanden im Auge? "Marc und Kamill waren diejenigen in der Villa, mit denen ich die meisten und besten Gespräche hatte, und alles Weitere wollte ich auf mich zukommen lassen", teaserte die 24-Jährige bereits an.

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / gigibirofio Michelle Daniaux und Luigi Birofio im Frühjahr 2021

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de