Keine Zukunft? Michelle schmeißt Gigi aus "Ex on the Beach"

Ist hier jetzt endgültig Schluss? Michelle Daniaux kam eigentlich zu Ex on the Beach, um ihrem Ex Gigi Birofio eins auszuwischen und ihm das Herz zu brechen. Was jedoch folgte, war eine Achterbahnfahrt der Gefühle zwischen Streit und erneuter Annäherung der beiden Reality-TV-Stars. Nun wurde die Prominent getrennt-Beauty jedoch vor die Wahl gestellt: Will Michelle ein Paar mit Gigi werden oder schmeißt sie ihn aus der Show?

In der aktuellen Folge von "Ex on the Beach" stritten sich die zwei zunächst einmal erneut und Michelle machte deutlich: Sie hat keine Lust mehr auf den Casanova, der in der Sendung schon einige Male seine Finger nicht bei sich lassen konnte. Daher schaltete sich das Terror-Tablet ein und ließ sie entscheiden: Entweder Michelle verlässt gemeinsam mit Gigi die Show oder er geht alleine. "Ich gehe ganz sicher nicht mit Gigi hier als Paar raus", verkündete sie total überzeugt.

Der 23-Jährige musste daraufhin seine Koffer packen und die Villa verlassen. Die Entscheidung seiner großen Liebe traf ihn tief und er bezeichnete sie als "emotionalen Schock". Auch kurz vor seinem Abgang ließ es sich Gigi nicht nehmen, Michelle noch einmal deutlich zu machen, wie sehr er sie will: "Ich warte auf dich. Mach keine Scheiße bitte." Denkt ihr, zwischen den beiden ist endgültig Schluss? Stimmt ab!

