Nahm Annika "Schwiegertochter gesucht"-Ingos Nachnamen an?

Für welchen Nachnamen haben Ingo (31) und Annika sich nach ihrer Hochzeit entschieden? Nachdem der Schwiegertochter gesucht-Kandidat in dem Format nicht die große Liebe gefunden hatte, lief ihm Annika über den Weg und verzauberte ihn. Nun ist es schon über vier Jahre her, dass die beiden ein Paar wurden – im Juni krönten sie ihr Liebesglück dann mit einer romantischen Hochzeit. Jetzt verriet Ingo, dass Annika nicht traditionell seinen Nachnamen angenommen habe – sondern umgekehrt!

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen, welchen Nachnamen die beiden Turteltauben tragen. "Ich habe den Namen von Annika angenommen, weil der Name an sich deutscher klingt und auch kürzer ist", erklärte der Reality-TV-Star. Nun heißen die zwei Peters mit Nachnamen.

Ihre Hochzeit war für Ingo und Annika äußerst emotional gewesen. "Ich muss ganz ehrlich sagen, am Standesamt war ich schon fast richtig am Weinen, weil ich so glücklich darüber bin, die Annika jetzt endlich zu heiraten – geheiratet zu haben", hatte Ingo damals in seiner Instagram-Story geschwärmt.

Anzeige

Instagram / ingo_fanseite_official Ingo und Annika im Januar 2022

Anzeige

ActionPress/ Wehnert, Matthias "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo und seine Frau Annika

Anzeige

ActionPress/ Bieber, Tamara Ingo und Annika bei der Modenschau von Eric Sindermann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de