"Fast am Weinen": Schwiegertochter-Ingo schwärmt von Trauung

Ingo (31) und seine Annika haben sich endlich das Jawort gegeben! Lange hatte der TV-Star bei Schwiegertochter gesucht nach seiner Traumfrau gesucht – jedoch vergeblich. Erst nach der Show wurden die Gebete des Düsseldorfers erhört: Vor vier Jahren kam er mit seiner heutigen Partnerin Annika zusammen. Am Freitag besiegelten die beiden ihre Liebe dann mit einer romantischen Hochzeit. Ingo schwebt immer noch auf Wolke sieben!

In seiner Instagram-Story meldete sich der Frischvermählte freudestrahlend bei seinen Fans: "Es war ein geiler Tag. Es war superschön, megaschön." Die Zeremonie habe Ingo so sehr berührt, dass er fast ein paar Tränchen verdrücken musste: "Ich muss ganz ehrlich sagen, am Standesamt war ich schon fast richtig am Weinen, weil ich so glücklich darüber bin, die Annika jetzt endlich zu heiraten – geheiratet zu haben."

Dass Ingo und Annika jetzt endlich Mann und Frau sind, wollen die beiden nun so richtig feiern – gemeinsam mit ihrem Kumpel und Trauzeugen Eric Sindermann (33). "Und jetzt geht es richtig mit Party los!", kündigte der Bräutigam an.

Annika und Ingo, Reality-TV-Stars

Ingo und Annika bei der Modenschau von Eric Sindermann

Annika und Ingo bei ihrer Hochzeit mit Eric Sindermann (l.) als Trauzeuge

