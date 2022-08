Neue Schule! Das kommt auf Prinz George und Charlotte zu

Ob Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) schon ihre Schulmappen gepackt haben? Vor Kurzem zogen Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Prinz Louis (4) vom Kensington Palace mitten in London ins gemütliche Adelaide Cottage in Windsor. Das ist aber nicht die einzige Veränderung, mit der die royalen Kinder klarkommen müssen: Für George und Charlotte steht jetzt ein Schulwechsel an!

Wie Hello! nun berichtete, gehen George und Charlotte im Herbst auf eine andere Schule: So werden die Geschwister ab dem 8. September die Lambrook School in Berkshire besuchen! Neben Englisch oder Mathematik dürfen sich die jungen Cambridges auch auf Unterrichtsfächer wie Griechisch oder Design und Technologie freuen. Ab der fünften Klasse wird dann Latein als Pflichtfach und Samstagunterricht zum Schulalltag der jungen Royals gehören. Außerdem soll es Freizeitaktivitäten geben wie das Erlernen von Stepptanz oder das Spielen eines Dudelsacks – die Kinder werden also jede Menge zu tun haben.

"Lambrook hat ein wirklich inspirierendes Lehrerteam, das seine Schüler nicht nur kennt und sich um sie kümmert, sondern das auch eine Leidenschaft für seine Fächer hat", heißt es unter anderem auf der Website der Institution, die einen hervorragenden Ruf genießt. Auf der Schule werden 610 Mädchen und Jungen im Alter von drei bis 13 Jahren unterrichtet. Laut Good Schools Guide betrugen die Studiengebühren im vergangenen Jahr 25.440 Pfund (umgerechnet etwa 30.150 Euro).

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz George im September 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George und Charlotte im Juni 2022

