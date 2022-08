Nina Bott ganz emotional: Ihre Tochter wurde eingeschult!

Für Nina Bott (44) stand nun ein ganz besonderer Tag an! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist vierfache Mutter – ihr jüngster Sohn wurde erst Anfang des Jahres geboren. Der Alltag der Schauspielerin dreht sich dementsprechend größtenteils um ihre Kids, was manchmal eine ganz schöne Herausforderung sein kann. Nun stand für die Familie ein aufregender Meilenstein an: Ninas Tochter Luna wurde jetzt eingeschult!

Auf Instagram verlieh Nina ihrer Freude über den ersten Schultag ihrer Tochter Ausdruck. "Großer Tag heute. Daher wenig Worte. Luna lernt jetzt ihre Klasse und ihre Lehrerin kennen und wir warten im Schulgarten auf unser großes Mädchen. Wir sind sehr stolz und gerührt", freute sich die 44-Jährige. Offenbar wurde sie zu diesem Anlass auch ein bisschen emotional: "Bei mir sind natürlich ein paar Tränchen gekullert."

In der Kommentarspalte des Beitrags wurden die stolze Mama und vor allem das frischgebackene Schulkind mit Glückwünschen überhäuft. "Einen guten Schulstart für eure Maus, eine unvergesslich schöne Schulzeit und natürlich eine tolle Einschulungsfeier", wünschte beispielsweise ein Follower.

Nina Bott mit ihrer Tochter Luna

Nina Bott, Schauspielerin

Nina Bott, Schauspielerin

