Nina Bott (43) hat alle Hände voll zutun! Mit Florian König (53) bekam die einstige GZSZ-Darstellerin 2003 ihren ersten Sohn Lennox. Mit dem Unternehmensberater Benjamin Baarz (34) hat die Schauspielerin drei Kinder: Luna, Lio und Lobo. Ihr Jüngster kam erst Anfang des Jahres zur Welt. Nina weiß: Der Alltag als Vierfachmutter ist nicht immer leicht: Doch offenbar meistert sie diesen mit Bravour!

Auf Instagram postete Nina ein Foto, wie sie es sich in einer Kochschürze auf dem Boden gemütlich gemacht hat. Neben ihr liegt auf einer Decke Baby Lobo. Den Säugling bespaßt die 43-Jährige mit einem Kinderspielzeug. In der anderen Hand hält sie einen Löffel, mit dem sie gleichzeitig in einer Bowl rührt. Nur nicht das Essen zwischendurch vergessen, dachte sie sich wohl dabei. Mit "Mamaleben" kommentierte Nina den Multitasking-Schnappschuss.

Dass die viel beschäftigte Mutter nicht immer ein Lächeln auf den Lippen hat, wenn sie mehrere Sachen gleichzeitig erledigen muss, bewies sie kürzlich mit einem anderen Instagram-Foto. "Typisches Mamafrühstück. Nebenbei läuft die zweite Waschmaschine, in der Kita gibt es einen Verdacht auf Krätze. Außerdem fehlen mir noch Ideen für Lunas Schultüte, Lennox muss später zur Fahrschule und Lio läuft neuerdings immer vor mir weg, wenn ich ihm die Zähne putzen möchte", teilte Nina ihren Fans ihren turbulenten Alltag mit.

Nina Bott, Schauspielerin

Nina Bott mit ihrem Baby Lobo

Nina Bott mit ihrem Sohn Lobo

