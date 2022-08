"Schönste Zeit": Pietro Lombardi und Laura im Babyglück!

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) sind überglücklich! Erst vor wenigen Monaten hatten der DSDS-Star und seine Ex-Freundin es öffentlich gemacht: Sie probieren es noch einmal miteinander und sind wieder ein Paar. Jetzt folgte schon die nächste Hammer-News: Sie erwarten ein Baby! "Baby Lombardi is loading. Nach vielen turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben. Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns, dieses Glück mit euch zu teilen", schwärmte der Ex von Sarah Engels (29) auf Instagram.

