Vor Gericht: Vanessa Bryant wird von Promi-Ladys unterstützt

Vanessa Bryant (40) kann auf Beistand hoffen. Vor zwei Jahren waren ihr Ehemann Kobe Bryant (✝41) und ihre Tochter Gianna Bryant (✝13) bei einem tragischen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Nach dem Unfall gelangten Aufnahmen der Leichen an die Öffentlichkeit, woraufhin die 40-Jährige gegen den Bezirk Los Angeles eine Klage einreichte. Vor rund zwei Wochen startete der Prozess – bei der Verhandlung ist Vanessa nicht auf sich alleine gestellt.

Auf den Aufnahmen von People ist zu sehen, wie Vanessa am Montag vor Gericht mit ihren Freundinnen Ciara (36) und Monica Denise Brown erschienen war. Vanessas Begleitung wich ihr nicht von der Seite – die Sängerinnen saßen die ganze Zeit hinter der 40-Jährigen. Vergangenen Freitag trat Kobes Witwe in den Zeugenstand und machte eine emotionale, dreistündige Aussage. Vanessa erklärte, dass sie jeden Tag mit der Angst leben würde, die Fotos in den sozialen Medien zu sehen.

Vor einigen Tagen sicherte auch Shaquille O'Neall (50) Vanessa seine Unterstützung zu. Im Interview mit Entertainment Tonight erklärte der einstige NBA-Profi: "Wir leben in einer Welt, in der es den Leuten egal ist, vor allem, wenn es ins Internet kommt. Aber das sind Bilder, die ich niemals sehen möchte, also tut sie das Richtige, indem sie die Leute zur Verantwortung zieht."

Getty Images Gianna und Kobe Bryant beim WNBA All-Star Game 2019

Getty Images Ciara bei einer Veranstaltung, 2019

Getty Images Shaquille O'Neal und Kobe Bryant bei einer Statuen-Enthüllung im Staples Center in LA, März 2017

