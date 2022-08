Wie süß: Leni Klum und ihr Freund im Partnerlook unterwegs

Leni Klum (18) und ihr Freund Aris Rachevsky sind wirklich unzertrennlich. Seit über zweieinhalb Jahren sind die beiden mittlerweile ein Paar und präsentieren sich auf Social Media der Öffentlichkeit regelmäßig schwer verliebt. Erst Anfang August bezeichnete der Eishockeyspieler seine Freundin als "die Liebe seines Lebens", als er ein süßes Kussfoto anlässlich des amerikanischen Freundinnen-Tags teilte. Jetzt zeigten Leni und Aris der Öffentlichkeit einmal mehr, dass sie zusammengehören – in einem lässigen Partnerlook war das Pärchen in Beverly Hills unterwegs.

Paparazzi fotografierten die jungen Turteltauben, als sie zum Mittagessen in ein Sushi-Restaurant unterwegs waren. Auf den Fotos, die Just Jared vorliegen, sieht man die zwei in blauen Baggy-Jeans und lockeren, weißen T-Shirts durch die Straßen spazieren. Während Leni den Look mit weißen Sneaker abrundete, kombinierte ihr Freund sein Outfit mit schwarzen Adidas-Sneaker. Dazu hatte er einen grauen Pullover über die Schulter geworfen.

Die Tochter von Heidi Klum (49) hat inzwischen ihre eigene Model-Karriere gestartet, dennoch habe ihre Ausbildung für sie oberste Priorität. Dies berichtete Mama Heidi Klum neulich in einem Interview mit "Entertainment Tonight". "Aktuell ist College ganz oben auf ihrer Liste. Es ist nicht das Modeln und sie ist sehr aufgeregt, den neuen Abschnitt ihres Lebens zu beginnen", erzählte Heidi stolz.

Instagram / arisrachevsky Aris Rachevsky und Leni Klum auf einem Festival im April 2022

Instagram / leniklum Leni Klum mit ihrem Freund Aris Rachevsky

Instagram / leniklum Leni Klum nach ihrem Highschool-Abschluss

Wie findet ihr Lenis und Aris' Partnerlook? Richtig süß! Ist nicht meins. Abstimmen Ergebnis anzeigen



