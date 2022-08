Zuckersüß: Leni Klums Freund macht ihr eine Liebeserklärung

Die beiden sind noch verliebt wie am ersten Tag! Schon seit über zweieinhalb Jahren ist Leni Klum (18) mittlerweile mit ihrem Freund Aris Rachevsky zusammen: Am Valentinstag 2021 hatte das Model die Liebe zu dem 18-Jährigen öffentlich gemacht und dabei verraten, dass sie zu dem Zeitpunkt schon seit Längerem mit ihm zusammen war. Seitdem lassen süße Turtelfotos der beiden immer wieder die Herzen der Fans höherschlagen – jetzt legte Aris nach: Er teilte ein süßes Kussbild mit Leni.

In seiner Instagram-Story postete der leidenschaftliche Eishockeyspieler mal wieder ein Foto mit seinem Schatz: Auf dem Selfie drücken sich die beiden hingebungsvoll einen Kuss auf die Lippen. Doch der Schnappschuss hatte auch einen Anlass: In Amerika wurde gestern der Freundinnentag-Tag gefeiert, an dem die Männer ihre Liebsten ganz besonders würdigen sollen. Das nahm sich Aris wohl zu Herzen, denn er versah das Bild mit einer süßen Liebeserklärung an Leni. "Happy Girlfriend Day an die Liebe meines Lebens", schrieb er dazu.

Leni schien sich auf jeden Fall über die Liebesbekundungen ihres Freundes zu freuen: Sie repostete das Bild in ihrer eigenen Story und versah es schlicht mit einem weißen Herz. Zuletzt hatten die beiden Bilder geteilt, die sie in schicken Outfits zum Abschlussball von der Tochter von Heidi Klum (49) zeigten.

