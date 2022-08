Nach Laura Marias Baby-News: Jona Steinig zieht sich zurück

Laura Maria Rypas (26) Schwangerschaft wirft bei einigen Fans Fragen auf! Mit Pietro Lombardi (30) erwartet die Influencerin ihr erstes Baby. Die beiden führten vor ihrem offiziellen Liebes-Comeback im Juni eine On-off-Beziehung. In den Beziehungspausen soll die Beauty aber immer mal wieder etwas mit Jonathan Steinig (26) gehabt haben – zuletzt angeblich im März. Darum behaupten böse Zungen, dass eventuell auch Jona der Vater sein könnte... Daraufhin kündigte der nun eine Netz-Auszeit!

In seiner Instagram-Story kündigte er an, dass er zum Ende der Woche spontan wegfliegen wolle. "Ich muss ein paar wichtige Dinge klären und meinen Kopf sortieren", erklärte er – in den kommenden Wochen wolle er deshalb nicht so aktiv sein. Der Grund dafür könnte wohl sein, dass einige Fans offenbar darüber spekulieren, dass auch er für eine Vaterschaft infrage kommt. Auch dazu bezog der Beau kurz Stellung: "An alle Hobby-Detektive da draußen: Ich kann selber rechnen, danke."

Im Mai hatte Jona gegenüber Promiflash verraten, dass er sich kurz nach der Berlin Fashion Week im März noch mal auf Laura eingelassen hatte. Daraufhin habe sie ihn aber plötzlich geghostet. Demnach wäre ihre kurze Reunion vor ungefähr fünf Monaten gewesen. Pietro deutete auf Instagram zuletzt an, dass Laura nun im vierten Monat ist. Sie übergebe sich nämlich "seit über drei Monaten, jeden Tag fünfmal".

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa mit einem Kinderwagen

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Influencer

