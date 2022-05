Haben Jonathan Steinig (26) und Laura Maria Rypa (26) derzeit Kontakt oder nicht – der Bachelorette-Boy spricht jetzt Klartext! In den vergangenen Wochen sorgte das Liebesleben der Influencerin für viel Aufsehen: Erst schien sie mit ihrem Ex Jona anzubandeln, dann tauchte sie plötzlich wieder an der Seite von Pietro Lombardi (29) auf. Tatsächlich hatte es wohl ein zwischenzeitliches Comeback mit Jona gegeben – doch das ist längst wieder vorbei, wie der Berliner Promiflash bestätigte. Laura habe ihn einfach geghostet.

Weil sich die Fans des Malemodels immer wieder nach seinem aktuellen Beziehungsstatus und dem Verhältnis zu seiner Verflossenen erkundigen, hat sich der 26-Jährige im Promiflash-Interview jetzt ausführlich dazu geäußert. "Wir haben uns während der Fashion Week spontan ausgesprochen. Sie hatte sich für alles aus der Vergangenheit entschuldigt", erinnerte er sich. Daraufhin habe er sich noch einmal auf die Düsseldorferin eingelassen. Ein Happy End gab es für die zwei aber nicht. Laut Jona liegt das nicht an ihm. "Wir hatten einige Tage, nachdem wir es geklärt hatten, noch Kontakt – bis sie mich aus dem Nichts geghostet hat", betonte er.

Der Datingshow-Teilnehmer hat auch einen Verdacht, warum Laura ihn so plötzlich abgeblockt hat. "Da viel geredet wurde, hatte ich mir schon gedacht, dass wieder Kontakt zu ihm herrscht und sie deswegen auf einmal wieder Abstand zu mir hielt", mutmaßte er über ein Liebes-Comeback mit Pietro. Auch aktuell herrsche Funkstille zwischen Jona und seinem Ex-Flirt: "Wir haben aktuell kein Kontakt mehr und sie hat mich aus dem Nichts wieder blockiert."

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Anzeige

Instagram / jonasteinig Malemodel Jonathan Steinig

Anzeige

Instagram / jonasteinig Bachelorette-Star Jonathan Steinig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de