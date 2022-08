Pillen und Co.: Was macht Coupleontour-Nessi mit Nachgeburt?

Ob Coupleontour die Nachgeburt aufbewahrt hat? Vanessa und Ina durften bereits vor etwas über einem Monat ihre kleine Olivia Rose auf der Welt begrüßen. Doch einfach war es zu dem Zeitpunkt für das Influencer-Pärchen nicht, denn Ina lag während der Geburt nach einem Schlaganfall im Krankenhaus und war nicht ansprechbar. Mittlerweile erholt sie sich langsam und die kleine Familie kann etwas Zeit zu dritt genießen. Im Netz veröffentlichte Nessi einen Nachtrag zu ihrem Geburtsbericht, bei dem sie jetzt verraten hat: Was ist eigentlich mit ihrer Nachgeburt passiert?

Auf Instagram erzählte Nessi, dass die Nachgeburt für sie gar keine so große Rolle gespielt hätte. "Manche bewahren die ja auf oder machen daraus Tabletten, [...] aber ich wollte das gar nicht sehen. Das hat mich in dem Moment irgendwie gar nicht interessiert", gestand sie ehrlich. Schmerzen hätte sie dabei aber nicht gehabt. Die Plazenta sei 15 Minuten nach der Entbindung mit etwas Nachhilfe herausgekommen. Damit war die Geburt für Nessi abgeschlossen. Bräuche wie Plazenta-Pillen oder Ähnliches kommen für sie also nicht infrage.

Nessi hatte bereits zuvor offen von den Erfahrungen erzählt, die sie bei der Geburt gemacht hat. Dabei berichtete sie auch von den Verletzungen, die sie erlitten hatte. Sie musste unter anderem genäht werden, während die kleine Olivia bereits auf ihrer Brust lag. Es scheint aber, als hätten Mama und Tochter so weit alles gut überstanden.

