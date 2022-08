Tennis-Star Angelique Kerber soll erstmals Mama werden

Angelique Kerber (34) verzückt ihre Fans! Die Bremerin stand gerade eigentlich in den Startlöchern für das Grand-Slam-Turnier in New York – doch in Flushing Madows müssen die Tennisfans wohl auf die ehemalige Weltranglisten-Erste verzichten. Denn ihr geliebter Sport steht für Angie nun wohl erst mal nicht mehr an erster Stelle: Wie jetzt bekannt wurde, sollen die Profisportlerin und ihr Partner nämlich erstmals Nachwuchs erwarten.

Wie Bild berichtete, wolle Angie am Nachmittag mitteilen, dass sie bei den US Open nicht antreten wird. Gemeinsam mit ihrem Freund Franco Bianco erwarte sie nämlich ihr erstes Baby – an Leistungssport ist da natürlich nicht zu denken. Im Frühjahr soll es laut Informationen des Blattes so weit sein. Mit ihrer Absage endet eine Serie von 52 Grand-Slam-Turnieren, bei denen Angie in Folge dabei war.

Bislang hatte sich Angie stets auf ihre Karriere fokussiert und die Kinderplanung hinten angestellt. An ein Ende ihrer Profilaufbahn denke sie nun aber keineswegs nach: Aus ihrem Umfeld heißt es, dass Olympia 2024 in Paris ihr großer Traum sei.

Anzeige

Getty Images Angelique Kerber im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Angelique Kerber bei der Bambi-Verleihung 2017

Anzeige

Getty Images Angelique Kerber im Juni 2022 in Wimbledon

Anzeige

Meint ihr, dass sich Angie bald zu den Babygerüchten meldet? Ja, bestimmt. Nein, das bezweifle ich eher. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de