Ultrafit für "Thor": Das ist Natalie Portmans Trainingsplan

Als Superheldin muss man topfit sein! Das weiß Natalie Portman (41) wahrscheinlich ganz genau. In "Thor: Love and Thunder" schlüpft Natalie wieder in ihre Rolle der Jane Foster. Doch während Jane zuvor vor allem die Frau an der Seite von Superheld Thor (Chris Hemsworth, 39) war, wird sie in diesem Teil selbst zur Superheldin. Eine Rolle für die die Schauspielerin mehrere Monate lang hart trainieren musste. Jetzt hat Natalie verraten, wie herausfordernd ihr Trainingsplan war.

Zusammen mit ihrer Trainerin Naomi hat Natalie sich fast zehn Monate lang auf die Dreharbeiten vorbereitet. "Natalie hat fünfmal die Woche trainiert und während des gesamten Zeitraums kein einziges Work-out versäumt", lobte Naomi ihren Schützling gegenüber Us Weekly. Mit Boxen, Seilspringen und Gewichten hätten sie sich hauptsächlich darauf konzentriert, die Muskeln in den Armen und am Bauch zu stärken. Hinzu kam eine strikte Diät mit proteinreichen Lebensmitteln und Shakes, die an Natalies veganen Lebensstil angepasst wurden. Eine echte Herausforderung für die 41-Jährige, die sie aber mit Bravour gemeistert hat.

Auch Natalies "Thor"-Kollege Chris brachte sich für seine Heldenrolle vor Drehbeginn noch einmal ordentlich in Form. Auf Instagram ließ er seine Fans an seinen Work-outs teilhaben. Dabei zeigte er sich vor allem beim Training seiner Brustmuskeln. Wie er mitteilte, bestünde sein Fitnessrezept aus drei Komponenten: "Training, Ernährung und Schlaf".

"Thor – Love and Thunder" Natalie Portman und Chris Hemsworth als Jane und Thor in "Thor – Love and Thunder"

Getty Images Natalie Portman, November 2019

"Thor – Love and Thunder" Chris Hemsworth als Thor

