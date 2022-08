"Beverly Hills, 90210"-Star Joe E. Tata (85) ist gestorben

Große Trauer um Joe E. Tata (85). Der Schauspieler wurde durch seine Rolle in der Serie Beverly Hills, 90210 einem internationalen Publikum bekannt. In der US-amerikanischen Produktion spielte er den stets gut gelaunten Bistrobesitzer Nat Bussichio. Insgesamt stand er für 238 Folgen des Formats vor der Kamera. Doch jetzt wurde die traurige Nachricht publik: Joe ist im Alter von 85 Jahren verstorben.

Sein langjähriger Schauspielkollege Ian Ziering (58) veröffentlichte auf Instagram nun ein Statement. "Er war einer der glücklichsten Menschen, mit denen ich je zusammengearbeitet habe und er war ebenso großzügig mit seiner Weisheit wie mit seiner Freundlichkeit", ließ er verlauten und fügte hinzu: "Er mag in vielen Szenen im Hintergrund gestanden haben, aber er war eine treibende Kraft – vor allem für uns Jungs." Weitere Details wie die Todesursache sind bislang allerdings nicht bekannt.

Joes Fans und Promi-Kollegen waren nach Bekanntwerden dieser Neuigkeit total erschüttert – und drückten ihr Beileid in der Kommentarspalte unter dem Posting aus. "Es ist so traurig, das zu hören! Er war eine Ikone für so viele Menschen", notierte beispielsweise die "A Winter Wedding"-Darstellerin Dawn McCoy unter dem Beitrag.

Getty Images Joe E. Tata, Schauspieler

Getty Images Joe E. Tata im August 2019 in Los Angeles

Getty Images Joe E. Tata, Schauspieler

