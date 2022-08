Fünf Stockwerke: So luxuriös ist Beyoncés Urlaubsjacht!

Beyoncé (40) und ihr Ehemann Jay-Z (52) gönnen sich richtig! Dass die R&B-Sängerin und der Rapper dick im Geschäft sind, ist kein Geheimnis: Das Powerpaar hat mit ihrer Musik Millionen gescheffelt, auch mit ihrer neuen Single brach Beyoncé wieder alle Rekorde. Ihre Vermögen von zwei Milliarden Euro geben die beiden auch gerne mal mit vollen Händen aus: Im Urlaub sind Beyoncé und Jay-Z jetzt auf einer riesigen Luxusjacht inklusive Heli-Landeplatz.

Aktuell sind die Künstler zusammen mit ihren Kindern Blue Ivy (10), Rumi (5) und Sir (5) in Europa: Sie haben vor Kroatien eine Jacht gechartert – und die hat es wirklich in sich! Auf Bildern, die HollywoodLife vorliegen, sieht man die Familie an Bord des 96,5 Meter langen Bootes faulenzen und sichtlich Spaß haben: Die Kinder plantschen in dem luxuriösen Pool mit Glasboden und Wasserfall. Und auch sonst hat die Jacht einiges zu bieten: Ein Fahrstuhl verbindet die fünf Stockwerke miteinander, es gibt einen Heli-Landeplatz, eine Bibliothek, ein Fitnessstudio und mehrere Whirlpools.

Und falls einem zwischen den 31 Crew-Mitgliedern an Bord doch mal langweilig werden sollte, ist auch für ausreichend Abwechslung gesorgt: Familie Knowles stehen Kajaks und Jetskis zur Verfügung. Der Preis für die Jachtmiete beträgt übrigens 1,5 Millionen Euro pro Woche.

adidas x IVY PARK / Mega Beyoncé im Dezember 2021

Getty Images Jay-Z und Beyoncé mit ihrer Tochter Blue Ivy, Januar 2018

Getty Images Jay-Z im Oktober 2021 in Cleveland

