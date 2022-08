Nach Babynews: Pietro Lombardi und Laura starten Podcast

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) haben ein neues Projekt! Vor wenigen Tagen verkündeten der Sänger und die Influencerin, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seitdem die Katze aus dem Sack ist, gab es auf den Accounts des Paares schon jede Menge Babycontent. Doch allzu viele Details über ihre Beziehung und Lauras Schwangerschaft verrieten sie noch nicht. Das soll sich bald ändern: Pietro und Laura starten ihren eigenen Podcast!

Wie RTL berichtet, soll der Podcast "Laura und Pietro – on off" heißen. Ab September wird die erste Folge auf Audionow erscheinen. In der Sendung sollen die beiden so offen und privat wie nie über ihre Vergangenheit, ihre Krisen und ihre On-off-Beziehung quatschen. Natürlich gehe es auch um ihre gemeinsame Zukunft, die Vorfreude auf ihr Baby und ihre Pläne. Das klingt doch nach jeder Menge Gesprächsbedarf!

Am ersten September dürfen Fans erstmals in den Genuss kommen, Pietro und Laura beim privaten Gespräch zu lauschen. Ab dann soll es jeden Donnerstag eine neue Folge geben. Das Thema der ersten Ausgabe steht auch schon fest: Laura und Pietros Kennlerngeschichte!

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

ActionPress Pietro Lombardi beim KISS Cup in Berlin im Juni 2017

