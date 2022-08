Süß: Lena Gercke zeigt, wie ihre Tochter am Klavier klimpert

Lena Gercke (34) gewährt ihren Fans niedliche Einblicke in den Alltag mit ihrer Tochter Zoe! Aktuell erwarten die Blondine und ihr Partner Dustin Schöne (37) ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Doch bevor das Leben als Zweifach-Mama beginnt, genießt das Model seine Zeit mit Zoe – und die scheint sehr turbulent zu sein: Im Netz zeigte Lena, wie musikalisch die Kleine schon ist!

In ihrer Instagram-Story bewies Lena ihren Followern das Taktgefühl ihrer Tochter: Während die Kleine an einem winzigen weißen Klavier sitzt, haut sie ordentlich in die Tasten! "Morgens um 07.30 Uhr", schrieb ihre stolze Mama und fügte ein Emoji hinzu, das Tränen lacht. Während der musikalischen Einlage trug Lenas Nachwuchs einen pinken Pulli mit ihrem Namen darauf. Dazu kombinierte die süße Zweijährige eine gemütliche Hose in derselben Farbe.

Schon in der Vergangenheit ließ Lena die Fans an putzigen Aufnahmen ihres Nachwuchses teilhaben: Erst Anfang des Monats teilte die 34-Jährige via Social Media einen niedlichen Post von ihrem kleinen Blondschopf, wie er begeistert ein Pferd betrachtet. "Sie ist im Himmel", freute sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin.

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihr Partner Dustin Schöne

Instagram / lenagercke Lena Gercke via Instagram-Story

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe im April 2022

