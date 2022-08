Schon so groß? Lena Gercke präsentiert ihren Babybauch

Es könnte bald schon so weit sein! Lena Gercke (34) verkündete im Juni dieses Jahres, dass sie ein zweites Kind mit ihrem Partner Dustin Schöne (37) erwartet. Im Juli 2020 kam Tochter Zoe auf die Welt und machte das Paar zum ersten Mal zu Eltern. Schon bald könnte die Kleine ihr Geschwisterchen zu Hause begrüßen, denn ein Bild von der einstigen Germany's next Topmodel-Gewinnerin zeigt, wie fortgeschritten sie bereits in der Schwangerschaft ist: Lena postete ein neues Bild, auf dem ihre Babykugel deutlich zu sehen ist!

Die bald zweifache Mama veröffentlichte auf Instagram eine Aufnahme, bei der sie ihren Schwangerschaftsbauch in Szene setzt. Die 34-Jährige trägt eine weiße Hose, ein gleichfarbiges enges Crop-Top und einen schwarzen Blazer. Da sie ihre Hose etwas tiefer unter ihrer Wölbung trägt, ist ihr Babybauch komplett unbedeckt und kommt deshalb besonders gut zur Geltung. "Heutzutage wachsen sie schnell", witzelte sie in dem Beitrag.

Die Beauty ist schon voller Vorfreude auf ihren zweiten Nachwuchs. Das zeigt sie gerne, indem sie mit ihren Fans Fotos von ihrem wachsenden Babybauch teilt. So veröffentlichte Lena vor wenigen Wochen zwei Bilder: Eins zeigt sie mit ihrer Tochter im Urlaub beim Kuscheln, auf dem zweiten hält das Model seinen Babybauch stolz in die Kamera. Diesen Beitrag kommentierte die Blondine mit: "Quality Time mit Baby Nummer eins und Nummer zwei."

Lena Gercke und ihr Partner Dustin Schöne

Lena Gercke, Model

Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe, Juli 2022

