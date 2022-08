Total süß! Diane Kruger zeigt ihre Tochter beim Rollerfahren

Diane Krugers (46) Tochter geht weiter auf Entdeckungsreise! Im November 2018 durfte die Schauspielerin zusammen mit ihrem Partner The Walking Dead-Star Norman Reedus (53) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Das Paar hält das kleine Mädchen weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus und zeigt sie meistens von hinten. Aber dennoch teilen die beiden immer mal wieder private Bilder. Im Netz postete Diane jetzt stolz, wie ihre Tochter etwas ganz Neues für sich entdeckt hat – das Rollerfahren!

"Sie hat es endlich hinbekommen – irgendwie. Besser spät als nie"; witzelte Diane unter dem Instagram-Bild ihrer Tochter. Darauf sieht man die Vierjährige gut geschützt mit Helm beim vorsichtigen Fahren eines bunten Rollers. Offenbar hat das Mädchen sich nur langsam an das Gefährt herangetraut, was Mama aber nicht weiter zu stören scheint. In den Kommentaren zeigten ihre Fans sich total entzückt von dem süßen Foto und auch Papa Norman sendete ein Herz-Emoji.

Lange hatten Diane und Norman den Namen des Mädchens für sich behalten. Erst im Mai 2022 haben sie bekannt gegeben, wie ihre Tochter heißt: Nova Tennessee. "Nova bedeutet im Lateinischen 'Neuanfang' und der sogenannte Nova-Stern verändert sich ständig und wird neu geboren", erklärte der "Troja"-Star die Namenswahl.

Instagram / dianekruger Diane Krugers Tochter Nova, August 2022

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger in Cannes

Instagram / dianekruger Diane Kruger und ihre Tochter, März 2022

