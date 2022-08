Ups: Evelyn Burdeckis Mutter stellt Privatadresse ins Netz

Evelyn Burdeckis (33) Mutter passierte ein Malheur! Vergangenes Jahr musste die ehemalige Dschungelkönigin einen schweren Verlust verkraften: Ihr geliebter Vater starb mit 76 Jahren plötzlich an einem Herzinfarkt. Damit Evelyns Mutter Theresa nach dem Tod ihres Mannes etwas Ablenkung findet, richtete ihr die TV-Bekanntheit ein Instagram-Konto ein. Doch jetzt postete Theresa einen Beitrag, den Evelyn umgehend entfernen musste. Ihre Mutter veröffentlichte ihre private Adresse!

Eigentlich wirkte der Post in Theresas Instagram-Story ganz harmlos. Sie zeigte ein Foto ihres Esszimmers. Was sie jedoch nicht bedachte: Auf dem Tisch lagen Briefe, auf denen deutlich ihre private Adresse zu erkennen war. "Meine Mutter hat ein bisschen Mist gebaut", ärgerte sich Evelyn daraufhin in ihrer Instagram-Story.

Obwohl die Story inzwischen gelöscht ist, haben sie zahlreiche Menschen gesehen. "Natürlich machen wir uns Sorgen, ob nicht unangekündigter Besuch vor der Tür steht", meinte Evelyn. Jetzt plane sie, das Haus ihrer über 70 Jahre alten Mutter mit Sicherheitskameras ausstatten zu lassen, erklärte die 33-Jährige.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki mit ihrem Vater Klemens

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Oktober 2020

ActionPress Evelyn Burdecki im Februar 2020

